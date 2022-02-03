Киев поблагодарил Запад за поддержку антироссийского фонда

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил страны Запада за поддержку фонда «Партнерство за сильную Украину», который был создан для помощи в противодействии влиянию России, а также назвал ее своевременной. Об этом он написал в своем Twitter.