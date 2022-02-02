Постоянное расширение НАТО в итоге приведёт к его распаду. Такого мнения придерживается чешский аналитик Ян Кампбелл. По его словам, он хотел бы, чтобы это произошло как можно скорее, сообщает Parlamentní listy.
Кампбелл предположил, что в ближайшее время НАТО не будет принимать новых членов. Отказ Альянса от расширения состава продиктован инстинктом самосохранения.
Но я бы хотел, чтобы НАТО расширялась каждую неделю, а не раз в несколько лет. Чем больше и быстрее НАТО будет расширяться, тем быстрее исчезнет в архивах, — сказал аналитик.
Он добавил, что с прекращением существования Альянса «страсти, ложь и лицемерие» уйдут в прошлое, а мир будет спасть спокойнее.