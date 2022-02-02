Британия подняла истребители из-за «неопознанного летательного аппарата»

Министерство обороны Великобритании подняло в небо с шотландской авиабазы Лоссимут истребители Typhoon с целью отслеживания «неопознанного летательного аппарата». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя королевских BBC.
Также с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир вылетел самолет-заправщик Voyager. Другие подробности операции до ее окончания в BBC Великобритании раскрывать отказались.
Предполагалось, что самолеты отслеживают российское судно, но официальный представитель Королевских BBC не подтвердил данную информацию, передает «РИА Новости».
В Sky News отметили, что самолеты Британии регулярно сопровождают летательные аппараты, в том числе из РФ, которые приближаются к «зоне интересов» Соединенного Королевства. В частности, в ноябре прошлого года истребители Typhoon были задействованы для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.