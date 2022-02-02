Британия подняла истребители из-за «неопознанного летательного аппарата»

Министерство обороны Великобритании подняло в небо с шотландской авиабазы Лоссимут истребители Typhoon с целью отслеживания «неопознанного летательного аппарата». Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя королевских BBC.

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Также с авиабазы Брайз-Нортон в английском графстве Оксфордшир вылетел самолет-заправщик Voyager. Другие подробности операции до ее окончания в BBC Великобритании раскрывать отказались.

Предполагалось, что самолеты отслеживают российское судно, но официальный представитель Королевских BBC не подтвердил данную информацию, передает «РИА Новости».