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53 минуты назад

«А не купил ли Путин?»: в ФРГ заявили о «предательстве» премьером Венгрии ЕС и НАТО

Ряд немецких СМИ ревниво отреагировали на вчерашний визит в Москву венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

В ФРГ заявили о «предательстве» премьером Венгрии ЕС и НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отсутствие «жёстких слов» в адрес политического лидера России Владимира Путина расценивается частью журналистов Германии как «предательство» Евросоюза и Североатлантического Альянса.

Так, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер уверен, что Виктор Орбан прямо «подыгрывает» президенту РФ.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал свою страну излюбленным партнером в ЕС для авторитарных режимов", - поведал названный публицист.

Он замечает, что, если ранее Орбан вынужден был поддерживать санкции Евросоюза в отношении России, то теперь ведёт себя вызывающе:

«Орбан всё чаще подыгрывает российскому президенту, который угрожает миру в Европе», - указывает обозреватель FAZ.

При этом, он не преминул напомнить, что венгерский премьер "расхваливал отношения его страны с РФ и критиковал Украину", сомневался в необходимости укрепления восточного фланга НАТО, "выступил в Москве другом Путина».

"Напрашивается вопрос: а не купил ли Путин за несколько месяцев до выборов в Венгрии вето Будапешта против санкций ЕС в случае нападения на Украину?", - озадачивается Райнхард Фезер.

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