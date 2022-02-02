В ФРГ заявили о «предательстве» премьером Венгрии ЕС и НАТО

Ряд немецких СМИ ревниво отреагировали на вчерашний визит в Москву венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
Отсутствие «жёстких слов» в адрес политического лидера России Владимира Путина расценивается частью журналистов Германии как «предательство» Евросоюза и Североатлантического Альянса.
Так, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер уверен, что Виктор Орбан прямо «подыгрывает» президенту РФ.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал свою страну излюбленным партнером в ЕС для авторитарных режимов", - поведал названный публицист.
Он замечает, что, если ранее Орбан вынужден был поддерживать санкции Евросоюза в отношении России, то теперь ведёт себя вызывающе:
«Орбан всё чаще подыгрывает российскому президенту, который угрожает миру в Европе», - указывает обозреватель FAZ.
При этом, он не преминул напомнить, что венгерский премьер "расхваливал отношения его страны с РФ и критиковал Украину", сомневался в необходимости укрепления восточного фланга НАТО, "выступил в Москве другом Путина».
"Напрашивается вопрос: а не купил ли Путин за несколько месяцев до выборов в Венгрии вето Будапешта против санкций ЕС в случае нападения на Украину?", - озадачивается Райнхард Фезер.