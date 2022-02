Пока вы не уснули: ответ НАТО на требования России и главное преимущество Путина перед США

НАТО отказалась гарантировать России безопасность

Стало известно главное преимущество Путина перед США

В журнале The American Conservative вышла статья под названием Russia and a new world order ("Россия и новый мировой порядок"). В ней автор Энтони Константини пишет, что сейчас мир движется к новому мировому порядку, который будет основан на многополярности, и президент РФ Владимир Путин догадался об этом векторе раньше американских политиков.