Пока вы не уснули: ответ НАТО на требования России и главное преимущество Путина перед США

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НАТО отказалась гарантировать России безопасность

Испанская газета El País опубликовала текст ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. В документе сказано, что Вашингтон отказывается подписать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией.

Также США и НАТО «отказываются закрывать дверь» для возможного вступления Украины в альянс в будущем.

При этом Штаты предлагают России соглашения о разоружении в обмен на деэскалацию на Украине, утверждает El País.

В попавшем в распоряжение газеты документе утверждается, что США готовы вернуться к диалогу по контролю над ракетами средней и меньшей дальности (с августа 2019 года перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный США и СССР в 1987 году; первым о выходе из ДРСМД объявил экс-президент США Дональд Трамп).

Стало известно главное преимущество Путина перед США

В журнале The American Conservative вышла статья под названием Russia and a new world order ("Россия и новый мировой порядок"). В ней автор Энтони Константини пишет, что сейчас мир движется к новому мировому порядку, который будет основан на многополярности, и президент РФ Владимир Путин догадался об этом векторе раньше американских политиков.

По мнению автора, не Россия, а США увязли в устаревших представлениях об окружающем мире.

"Президент России Владимир Путин не смотрит в прошлое. Глядя в настоящее, он держит будущее на периферии зрения. При этом он, кажется, сделал открытие: мир находится в середине тридцатилетнего перехода от биполярного миропорядка XX века к новому многополярному миропорядку XXI века. И он маневрирует Россией, чтобы занять хорошие позиции в новом мире", - говорится в статье.

Германия отказала в запуске «Северному потоку — 2»

Трубопровод «Северный поток-2» не будет запущен до тех пор, пока российские солдаты сосредоточены на границе с Украиной. Об этом заявила на пресс-конференции глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, пишет «Прайм».

«Северный поток - 2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, обходя транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу. Газопровод был достроен еще в сентябре и начата его сертификация. Однако в ноябре, несмотря на резкий рост цен на газ, немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации. При этом последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске «вторжения» России на Украину.

По мнению Мари-Агнес Штрак-Циммерман, «Северный поток - 2» не является чисто экономическим проектом.

США подняли в воздух три «самолета Судного дня»

Wikipedia

Утром 2 февраля США подняли в воздух сразу три «самолета Судного дня». Как рассказал РИА Новости бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе, это может быть сигналом России о том, что американские ВС находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

«Этим утром наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury – воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов», — заявил Денесе, добавив, что информация взята аналитиками с сайта Flightradar.

Отмечается, что такие самолеты совершают вылеты ежедневно, однако одновременный полет трех подобных самолетов является редкостью.

Киеву предрекли повторение сирийского варианта в Донбассе

Киев понимает, что в случае военного конфликта с Россией в Донбассе будет использован «сирийский вариант» и никакие войска вводиться не будут. Об этом Telegram-каналу «Донбасс решает» заявил специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев.

«Если такое не дай Бог случится, будет использоваться сирийский вариант. Будут бомбить все, что шевелится. Никаких российских войск там и не нужно. Танки, десанты – это все в духе 40-х годов XX века… Война может быть другой», - уверен он.

По мнению эксперта, Киев прекрасно понимает, что украинские части в случае конфликта будут разбиты.

Внезапная смерть оставила США без Дня сурка

кадр из фильма «День сурка»

В США в штате Нью-Джерси отменили День сурка из-за смерти Меллтаунского Мэла — животного, которое предсказывало приход весны. Согласно сообщению на странице в Facebook, которую вели от лица зверька, млекопитающее не дожило до очередного праздника всего два дня.

Каждый год 2 февраля в Соединенных Штатах отмечается День сурка. Согласно традиции, поведение грызуна определяет близость наступления весны: если он не увидит своей тени из-за пасмурной погоды и спокойно покинет свое убежище, то весна будет ранней.

Если же в этот день будет солнечно, и сурок, увидев свою тень, испугается и вернется в нору, то впереди еще полтора месяца зимы.

Сотрудники ГИБДД подрались с оперативницей в Петербурге

В Петербурге двое сотрудников ГИБДД подрались с девушкой-оперативником в дежурной части. Видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «360».

Как уточняет Telegram-канал «Подъем», поводом для конфликта стало замечание 24-летней полицейской в адрес коллег из-за манеры парковаться. Сотрудники ГИБДД ворвались в дежурную часть и после словесной перепалки заковали девушку в наручники.

По предварительным данным, у нее порваны связки на плече и сломана рука. Пострадавшая была госпитализирована.

Сборная России по хоккею отказалась лететь в Пекин

Мужская сборная России по хоккею не захотела лететь на Олимпийские игры в Пекин вместе с представителями других видов спорта. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Предполагалось, что вместе с хоккеистами в Пекин отправятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также несколько человек из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Также на этом рейсе должен был лететь глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Причиной отказа стало опасение заразиться коронавирусом. В сборной обеспокоены тем, что ранее после перелета общим рейсом положительные тесты были выявлены в женской хоккейной команде. По информации Telegram-канала Baza, инициатором такого предложения стал генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

Виторган жестко ответил Шнурову на слова о сыне

Актер Максим Виторган опубликовал в Instagram видеообращение к музыканту Сергею Шнурову в ответ на его скандальную шутку о пятилетнем сыне Ксении Собчак. Бывший муж журналистки напомнил фронтмену группы «Ленинград» о временах, когда тот считал за честь бесплатно выступить на дне рождения Собчак.

«Сережа Шнуров, ты реально шутишь про моего пятилетнего сына, типа мой он или не мой? Мы знакомы 20 лет, я видел тебя в разных состояниях. Я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак», — обратился к музыканту Виторган.

Актер также указал на проблемы с эрекцией Шнурова в последние годы, предположив, что музыкант возбуждается только во время конфликтов с Собчак. По мнению Виторгана, фронтмен «Ленинграда» «выродился» в «хулигана на подсосе». Кроме того, он дал Шнурову совет научиться красиво или хотя бы с достоинством стареть.

Попова выступила с заявлением о локдауне в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодняшний день введение локдауна из-за коронавируса не обсуждается. Как сообщает РИА Новости, несмотря на рост заболевших в стране, «есть понятные, отработанные противоэпидемические меры».

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — сказала она.