"Не надо недооценивать": генерал ВСУ заявил, что России будет легко захватить Киев

У российских военных достаточно сил, чтобы организовать молниеносный захват Киева, до последнего не вторгаясь на территорию Украины. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире канала "Апостроф".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он считает, что начнется все с применения высокоточного оружия с дальнего расстояния: корабли могут наносить удары даже с Каспийского моря, а самолетам не придется пересекать воздушную границу, чтобы разгромить стратегически важные объекты. После этого, утверждает Кривонос, пойдет процесс переброски войск. Москва, на его взгляд, за последние годы отточила мастерство в этом деле.

"Посмотрите, насколько быстро они перебросили свой передовой эшелон, что касалось Казахстана. Практически идеально, как военные они сделали классно. Они это тренируют, они знают свои маневры, они знают, что вокруг Киева семь аэродромов, на которые непосредственно могут быть высажены передовые отряды на вертолетах, а потом сесть военно-транспортные самолеты, начнется наращивание усилий, касательно наступления внутри страны", — объяснил генерал.

Он также подчеркнул, что до Киева от границы можно долететь на минимальной высоте за 40 минут, при этом средства ПВО не отследят самолеты. В это же время другие подразделения выведут из строя зенитно-ракетные комплексы, которые расположены вокруг столицы.