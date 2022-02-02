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1 час назад

Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике со своей женой Ли Соль Чжу, сообщает Daily Mail. Политик и супруга пришли на концерт в честь наступления Нового года по лунному календарю.

Последний раз жена Ким Чен Ына появлялась на публике в годовщину основания Северной Кореи 9 сентября, посетив вместе с мужем Дворец Солнца, где покоятся тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

По информации СМИ, праздничный концерт прошел в Пхеньяне, а появление лидера КНДР с супругой вызвало бурю оваций.

«Когда Ким появился в зрительном зале театра со своей женой Ли Соль Чжу, публика закричала «ура!», — передает центральное информационное агентство Кореи.

После выступлений руководитель КНДР вместе с женой сделали памятные фотографии с творческими коллективами и покинули мероприятие под громкие аплодисменты.

«Во время концерта артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали единство северокорейского народа и его приверженность построению социализма, которому позавидует весь мир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын берет с собой в поездки личный туалет.

Ким Чен Ын провозгласил 2022-й годом "смертельной схватки"

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