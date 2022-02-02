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9 минут назад

Нидерланды приняли решение по антироссийским санкциям

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра по результатам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Нидерланды поддержат проект санкций Европейского союза против России. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Нидерланды приняли решение по антироссийским санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рад встретиться с министром [иностранных дел] Дмитрием Кулебой лично. Ситуация на границе Украины и России ухудшилась. В интересах каждого добиться деэскалации путем диалога. Нидерланды поддержат санкции ЕС, если Россия решится на дальнейшую агрессию», — написал Хекстра.

Он вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в данный момент находятся в Киеве на переговорах.

Ранее Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что Россия даст свой ответ в случае введения санкций из-за Украины. Он также отметил, что российские войска находятся не на границе с Украиной, а в местах постоянной дислокации.

«Безусловно, мы ответим, а как мы этом сделаем, я вам пока не выдам», — подчеркнул Постпред РФ в ООН.

Quartz: жесткие санкции против России приведут к глобальному росту цен на ключевые товары

Небензя обратил внимание, что в Кремле не знают, откуда страны Запада берут информацию о числе российских войск на границе с Украиной.

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