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14 минут назад

Зеленский назвал цель поставок оружия Украине от Запада

Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии исключительно с целью обороны. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Зеленский назвал цель поставок оружия Украине от Запада
Фото: ReutersReuters

«Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии. Для нас очень важно, что все это получаемое из других стран оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что Украина не отдаст «больше ни одного участка своей земли».

Также на пресс-конференции Зеленский обсудил с Рютте тему украинской безопасности и возможных санкций против России.

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