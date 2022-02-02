Зеленский назвал цель поставок оружия Украине от Запада

Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии исключительно с целью обороны. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. Его слова приводит ТАСС.
«Мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии. Для нас очень важно, что все это получаемое из других стран оружие — это защита. Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», — сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что Украина не отдаст «больше ни одного участка своей земли».
Также на пресс-конференции Зеленский обсудил с Рютте тему украинской безопасности и возможных санкций против России.