В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.48EUR 86.28
Войти в почту
1 час назад

МИД Франции осудил попытку госпереворота в Гвинее-Бисау

Министерство иностранных дел Франции осудило попытку госпереворота в Гвинее-Бисау, предпринятую 1 февраля и выразило поддержку действующим властям этой африканской страны. Соответствующее заявление распространила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства.

МИД Франции осудил попытку госпереворота в Гвинее-Бисау
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Франция решительно осуждает вчерашнюю попытку государственного переворота против президента Умару Сисоку Эмбало. Мы призываем к уважению конституционного порядка и поддерживаем демократические институты Гвинеи-Бисау", - гласит короткое послание.

Во вторник вооруженные лица ворвались в дом правительства, где под председательством главы государства проходило внеочередное заседание Совета министров (правительства). Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), а также Африканский союз заявили, что в стране была предпринята попытка государственного переворота. Как сообщила в среду медиагруппа "Дойче велле" со ссылкой на гвинейских военных, по меньшей мере шесть человек были убиты во время нападения на дом правительства Гвинеи-Бисау 1 февраля.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители