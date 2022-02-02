Зеленский раскрыл план по возращению Крыма

Киев думает о мире и стремится к деоккупации только дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с Нидерландами. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита».