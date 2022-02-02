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14 минут назад

Зеленский раскрыл план по возращению Крыма

Киев думает о мире и стремится к деоккупации только дипломатическим путем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с Нидерландами. По словам главы государства, все оружие, которое поставляют страны Запада, — лишь «защита».

«Мы будем возвращать оккупированные территории дипломатическим путем, и не отдадим больше ни одного клочка нашей земли», — заявил Зеленский.

Слова президента передает telegram-канал «Спутник».

Зеленский высказался против Минских соглашений

В Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский генеральный штаб завершил разработку плана наступательной операции на Донецкую и Луганскую народные республики. Ранее официальный представитель организации Эдуард Басурин докладывал о намерениях властей Украины силовым вариантом решить конфликт в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

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