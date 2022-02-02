Кулеба: "Донбасс не получит особого статуса"

Донбасс не получит особого статуса и права вето. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Rzeczpospolita.

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"Ни один регион Украины не получит право вето на какие-либо решения, касающиеся всей страны. Это написано в камне! Таким образом, не будет никакого особого статуса, как это себе представляет Россия, не будет права вето", - сказал Кулеба.

Так он ответил на вопрос, готова ли Украина предоставить особый статус Донецкой и Луганской областям с тем, чтобы они фактически получили право вето в отношении стратегических решений украинских властей.

"Мы проводим очень глубокую децентрализационную реформу, мы готовы работать над приведением в действие минских соглашений. Но минские договоренности начинаются с вопросов безопасности. Политическая часть там записана только на втором месте. Поэтому каждый должен сначала сосредоточиться на вопросах безопасности", - добавил глава украинского МИД.

Напомним, закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, однако так и не введен в действие. Спустя четыре года, осенью 2018-го, украинский парламент продлил его до конца 2019 года, а после встречи в Париже "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в декабре 2019 года парламент продлил его еще на год. В последний раз Верховная рада продлевала документ в прошлом году до 31 декабря 2021.