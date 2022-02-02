Япония призвала страны встать на защиту Украины

В японской газете The Japan Times вышла редакционная статья, авторы которой призвали мир «дать отпор» России в украинском кризисе. В статье подчеркивается, что требования Москвы по гарантиям безопасности «необоснованны».

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«Исход этого кризиса повлияет на Японию, как и на все страны», - уверены авторы газеты.

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По версии The Japan Times, через своим требования Кремль стремится переписать «самое основное правило международной политики - о равенстве наций».

«В его мире некоторые страны более равны, чем другие, и их требования и заботы перевешивают все остальные. Уступки этим требованиям не только изменят баланс сил в Европе, но и создадут прецедент, который сыграет на руку Китаю», - отмечается в материале.

Издание подчеркнуло, что в таком новом мире Япония была бы менее суверенной, независимой и свободной, чем сегодня.

«Суть дела для российского президента Владимира Путина проста: Россия имеет право на сферу влияния, в которой ее интересы важнее интересов всех других государств. По его мнению, только такая договоренность обеспечит безопасность и статус, которых, по мнению Путина, заслуживает его страна», - отметила газета.

Она назвала эти требования необоснованными, так как «все страны заслуживают безопасности, но не за счет суверенных прав других». The Japan Times отметила, что российские политики не считают Украину «настоящим государством» и «по этой логике любое требование этой страны об автономии от России становится продуктом иностранной подрывной деятельности».

Япония довольно спокойно относится к назревающему конфликту, подчеркивает The Japan Times. В ходе видеоконференции на прошлой неделе премьер-министр Фумио Кисида и глава США Джо Байден заявили, что будут тесно сотрудничать, «чтобы сдержать российскую агрессию».

Во время декабрьских переговоров с главой США Джо Байденом президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва заинтересована в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО на восток.

Позже МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Помимо неприсоединения Украины к альянсу, в документах упомянуто требование не размещать дополнительных сил НАТО за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к альянсу государств Восточной Европы).