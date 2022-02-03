Украина поддержала ответ НАТО на ультиматум России

Украина поддержала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, которых от них требовала Россия. Об этом сообщила испанская газета El Pais. В ответе на требования Москвы Вашингтон и альянс отказались дать письменные гарантии невступления Украины в организацию, но предложили свои меры по разоружению.

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«Украина поддерживает план США и НАТО по снижению напряженности в отношениях с Россией. В Киеве считают, что принятие предложения союзников по разоружению будет означать уход Москвы из Крыма и Донбасса», — пишет El Pais.

По информации газеты, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что правительство не против предложений, направленных России. Они включают планы по разоружению и обязательство не размещать войска и ракеты США на Украине, отмечает издание.