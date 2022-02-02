Зеленский высказался против Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский назвал все пункты минских соглашений «неудовлетворительными». Такое мнение глава государства высказал на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, пишет «Интерфакс-Украина».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я не хочу говорить про пункты Минска. Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному (с Россией) относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории, в частности, защищает наше государство в том или в ином виде»,- заявил Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что Украина готова вести переговоры, в том числе и в «нормандском формате», и борется «за то, чтобы работало хоть что-то».

С апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.