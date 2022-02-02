Пока вы спали: протесты в Молдавии и сужение суверенитета Белоруссии

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Талибы начали назначать женщин на руководящие посты в Афганистане

Запрещенное в России радикальное движение «Талибан»* (радикальное движение, деятельность которого запрещена судом на территории России, также организация запрещена ООН) впервые с момента захвата власти в Афганистане объявило о назначении двух женщин на руководящие должности. Информация об этом появилась в Twitter, на странице замминистра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихуллы Муджахида.

По его словам, доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле, а доктор Ариан - директором гинекологической клиники «Шахрара».

Российский посол обвинил Псаки во лжи

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявление представителя Белого дома Джен Псаки о якобы имевшем место использовании Россией химического оружия, а также «захвате» других государств «лживым и безосновательным». Его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

«Заявление официального представителя Белого дома - в корне лживое, направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества. Свои построенные на откровенном вранье фантазии о якобы использовании нашей страной химического оружия США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством», - констатировал он.

В Молдавии начались газовые протесты

На фоне роста цен на газ жители Гагаузской автономии в Молдавии вышли на акцию в протеста и обвинили президента страны Майю Санду в ссоре с Россией. Они потребовали провести переговоры с Москвой о поставках в регион газа по цене Приднестровья, пишет «Независимая газета».

После получения новых платежек за газ на митинг вышли и жители Кишенева. В свою очередь мэр и вице-мэр столицы Молдавии попросили Генеральную прокуратуру провести расследование законности решения о повышении тарифов задним числом.

В Госдуме решили бороться с зацеперами

Депутаты Госдумы 15 февраля планируют рассмотреть законопроект об увеличении в 40 раз, со 100 до 4 тысяч рублей, штрафа за незаконную посадку или высадку на ходу движения поезда, проезд на подножках, крышах вагонов и других непредназначенных для этого местах, а также самовольную остановку состава. Об этом пишут «Известия».

Таким образом авторы законопроекта от «Единой России» надеются сократить количество зацеперов и снизить число травм и трагедий на железной дороге, жертвами которых чаще всего становятся подростки. По данным МВД России, только в ЦФО за семь месяцев 2020 года 11 несовершеннолетних получили травмы при проезде снаружи поездов, четверо из них погибли.

Лукашенко обвинили в сужении границы суверенитета Белоруссии

На фоне российско-белорусских учений, которые пройдут на границе с Украиной, США приняли решение эвакуировать из Минска семьи дипломатов. В свою очередь лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская заявила, что действия властей, допускающих «регулярное появление на территории Белоруссии иностранных войск» , несут «угрозу независимости страны», сообщает «Независимая газета».

Также оппозиция и эксперты опасаются, что политика президента Белоруссии Александра Лукашенко ведет и к потере экономической независимости страны. При этом в МИД Белоруссии заявили, что США не владеют ситуацией в Восточной Европе, поэтому «принимают политизированные решения для нагнетания обстановки».