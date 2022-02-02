В Казахстане отменили согласование политики страны с Назарбаевым

Мажилис парламента Казахстана на пленарном заседании 2 февраля одобрил поправки сената в конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы республики", касающейся необходимости согласования с лидером нации и бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым государственной политики. Об этом сообщает "Интерфакс".

За принятие законодательных поправок проголосовали единогласно 93 депутата, присутствовавших на заседании. Таким образом, закон считается принятым парламентом в целом и будет направлен на подпись президента Касым-Жомарт Токаева.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам. Также в стране появится общественный социальный фонд, необходимый для решения социальных проблем. Значительные и регулярные отчисления поступят в фонд со стороны тех бизнесменов, которые получили свой капитал благодаря экс-президенту Назарбаеву.