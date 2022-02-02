На Украине признали бесполезность нового альянса с Британией и Польшей

Политолог Владимир Воля заявил, что вступление Украины в новый альянс с Польшей и Великобританией совершенно бесполезно и не принесет никакой практической пользы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Политнавигатор».

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По его словам, Украина несколько раз вступала в союзы, которые «красиво назывались», но не приносили практической пользы. Воля напомнил про Украинско-польско-литовскую бригаду. Он указал, что это формирование существует уже долгое время, однако бригада не сможет защитить Украину в случае «вторжения» России на территорию страны или каких-либо пограничных конфликтов. Это связано с тем, что в бригаде есть два государства, входящих в состав НАТО, и они связаны приоритетными обязательствами по отношению к другим государствам-членам альянса.

Воля пояснил, что Польша и Литва не помогут Украине в случае начала военных действий, а Великобритания — тем более. По его словам, Лондон хоть и оказывает Украине оборонную и словесную помощь, но делает это в ограниченном формате. Воля подчеркнул, что от действий Великобритании по сути ничего не зависит.

«Все это выглядит как очередной слишком символический формат», — резюмировал он.