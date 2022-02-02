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15 минут назад

Pfizer подала запрос на одобрение своей вакцины от COVID-19 для детей до пяти лет

Американская компания Pfizer подала запрос медицинскому регулятору FDA на одобрение использования препарата для вакцинации от коронавируса детей в возрасте до пяти лет. Об этом пишет ТАСС.

Pfizer захотела одобрить вакцину для детей до пяти лет
Фото: ReutersReuters

Как говорится в заявлении на сайте компании, число госпитализаций детей младше пяти лет возрастает. В связи с этим Pfizer считает целесообразным разрешить экстренное использование их препарата для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.

«Наша общая с FDA цель заключается в том, чтобы подготовиться к будущим вариантам инфекции и дать родителям возможность защитить своих детей от этого вируса», — сказал глава Pfizer Альберт Бурла.

Он отметил, что детский организм приобретет эффективную защиту от COVID-19 после трех доз вакцины.

В ноябре прошлого года вакцина от Pfizer была одобрена к применению для вакцинации от коронавируса детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Ранее в Бразилии у ребенка произошла остановка сердца спустя 12 часов после вакцинации детским препаратом Pfizer. Сообщается, что ребенок пришел в себя после проведения реанимационных мероприятий. Его состояние стабилизировалось, он находится под наблюдением врачей. В мэрии отметили, что ребенок страдает астмой.

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