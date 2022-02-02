США заявили о готовности к контактам с РФ на всех уровнях

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов контактировать с Россией по ситуации вокруг Украины на все уровнях. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал MSNBC.

По ее словам, президент США Джо Байден уже дважды обсуждал этот вопрос с лидером России Владимиром Путиным. Томас-Гринфилд отметила, что ей ничего неизвестно о том, планируется ли следующая встреча лидеров двух стран. Однако она может заявить, что США готовы продолжать дискуссии на всех уровнях. Такой ответ Томас-Гринфилд дала журналистам, когда ее спросили о планах США провести новые встречи президентов США и России или глав внешнеполитических ведомств для обсуждения ситуации вокруг Украины.