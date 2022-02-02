В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
28 минут назад

США заявили о готовности к контактам с Россией на всех уровнях

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов контактировать с Россией по ситуации вокруг Украины на все уровнях. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал MSNBC.

США заявили о готовности к контактам с РФ на всех уровнях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, президент США Джо Байден уже дважды обсуждал этот вопрос с лидером России Владимиром Путиным. Томас-Гринфилд отметила, что ей ничего неизвестно о том, планируется ли следующая встреча лидеров двух стран. Однако она может заявить, что США готовы продолжать дискуссии на всех уровнях. Такой ответ Томас-Гринфилд дала журналистам, когда ее спросили о планах США провести новые встречи президентов США и России или глав внешнеполитических ведомств для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Постоянный представитель США при ООН подчеркнула, что Штаты ясно дали понять о своих намерениях уладить конфликт дипломатическим путем.

«С самого начала мы ясно сказали, что хотим, чтобы Россия нашла решение за столом переговоров, а не на поле боя», — сказала она.

Заседание Совета Безопасности ООН, инициированное США, прошло в понедельник. Оно было посвящено ситуации вокруг Украины. Россия и Китай выступали против его проведения, пояснив, что обсуждение беспочвенных обвинений ведет только к росту уровня напряженности.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители