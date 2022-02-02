Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО

Пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что действия стран НАТО и России касательно ситуации вокруг Украины нельзя ставить на одну доску. Об этом пишут РИА Новости.

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Джен Псаки прокомментировала требование России о гарантиях безопасности, в которых предусматривается запрет для НАТО двигаться дальше на восток.

«Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта», — заявила она.

По ее словам, президент России Владимир Путин «кричит о боязни Украины и украинцев», однако эти слова не стоит «интерпретировать как декларацию факта». Псаки отметила, что США понимают, «кто в этом случае лиса».

Пресс-секретарь администрации США также пояснила, что между действиями НАТО и России нельзя ставить знак равенства. Она подчеркнула, что Россия — агрессор, и у нее в наличии 100 тысяч военных на границе. США и НАТО при этом работают над тем, чтобы обеспечить безопасность соседям РФ.

«НАТО — это оборонительный альянс. Это не то же самое», – заявила Псаки