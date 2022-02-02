Зеленский заявил о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений

«Когда вы встречаетесь в Минске или в Нормандском формате, вы должны понимать, что в этот день обострение может быть меньше, и вы должны понимать, что в этот день мог погибнуть тот или иной человек, но это не произошло. Потому это важно», - подчеркнул Владимир Зеленский.