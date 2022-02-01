"Плохой знак": Эрдоган о конфликте России и Украины

«Наша проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между ними, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем», — сказал Эрдоган.