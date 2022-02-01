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18 минут назад

"Плохой знак": Эрдоган о конфликте России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не хочет войны между Россией и Украиной. По его мнению, конфликт между двумя странами является плохим знаком для региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала TPT.

"Плохой знак": Эрдоган о конфликте России и Украины
Фото: ТАССТАСС

«Наша проблема заключается в том, чтобы решить эту ситуацию между Украиной и Россией. Мы не хотим такой войны между ними, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем», — сказал Эрдоган.

Он отметил, что планирует посетить Украину, где пройдет заседание стратегического совета высокого уровня, а затем ожидает визита президента России Владимира Путина. Также в своем выступлении на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне Эрдоган затронул тему отношений с США.

«Есть продукты, которые мы, к сожалению, не получили от США, хотя и заплатили за них. Самым важным аспектом являются истребители пятого поколения F-35. США тормозят переговорный процесс по этой теме», — уточнил он.

Эрдоган подчеркнул, что министерство национальной обороны Турции «продолжает работу со Штатами по решению этой проблемы путем модернизации имеющихся F-16 или предоставлением нескольких новых F-16».

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