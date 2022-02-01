Джонсон и Зеленский предостерегли Россию от "огромной ошибки"

«Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, которая угрожает региональному миру и безопасности и подрывает глобальный порядок. Оба лидера подчеркнули, что каждый украинец имеет право определять свое будущее. Джонсон и Зеленский предупредили, что любое дальнейшее вторжение России в Украину будет огромной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия», — говорится в сообщении.