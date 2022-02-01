Джонсон и Зеленский предостерегли Россию от "огромной ошибки"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам двухсторонних переговоров в Киеве сделали совместное заявление. В нем они отметили, что вторжение России в Незалежную станет «огромной стратегической ошибкой» для РФ.
«Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, которая угрожает региональному миру и безопасности и подрывает глобальный порядок. Оба лидера подчеркнули, что каждый украинец имеет право определять свое будущее. Джонсон и Зеленский предупредили, что любое дальнейшее вторжение России в Украину будет огромной стратегической ошибкой и повлечет за собой серьезные гуманитарные последствия», — говорится в сообщении.
Также в нем отмечается, что страны договорились работать вместе, чтобы «укрепить безопасность Незалежной и ее способность защищать себя».
Помимо этого Джонсон и Зеленский подтвердили намерение усилить энергетическую безопасность Украины и поддерживать ее действия по переходу к зеленой экономике.
«Премьер-министр объявил о выделении 88 миллионов фунтов стерлингов для содействия усилиям по повышению устойчивости Украины и снижению зависимости от поставок энергоресурсов из России», — подчеркивается в заявлении.
Джонсон прибыл в Киев 1 февраля. Перед этим, 31 января, премьер-министр Великобритании планировал провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но беседа так и не состоялась.