Джонсон: «Украинцы будут бороться до последней капли крови»

«Украинцы будут бороться до последней капли крови. 200 тыс. войска Украины очень сильны, поэтому российские матери должны помнить о жизнях своих сыновей. И, возможно, это удержит Путина (президента России Владимира Путина – прим. ВЗГЛЯД) от усиления конфликта, и мы привлекаемся к диалогу ради этого», – приводит слова Джонсона издание «Украина 24».