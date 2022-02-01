Зеленский рассказал о договоренностях с Джонсоном

«Мы договорились о совместных действиях для обеспечения мира, стабильности, безопасности в Черноморском регионе, а также об активизации взаимодействия в сфере кибербезопасности и киберзащиты», — заявил в ходе совместного брифинга по итогам переговоров украинский лидер.