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1 час назад

Зеленский заявил о поиске вариантов переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет варианты решения конфликта в Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но в том числе находится в поиске других вариантов переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский заявил о поиске вариантов переговоров с Россией
Фото: ReutersReuters

«Мы должны делать что-то, что поможет деоккупировать наши территории, что-то, что защитит нашу страну в том или ином виде. Мы параллельно ведем много переговоров относительно трехсторонних форматов, двусторонних форматов с РФ. И это непросто», — заявил украинский лидер, добавив, что никто не жалуется и Украина «все равно победит».

В январе в ходе встречи советников лидеров стран «нормандского формата» Зеленский главным приоритетом для Украины назвал достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Президент подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться независимо от разногласий между сторонами в вопросе трактовки Минских соглашений.

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