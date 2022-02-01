Зеленский заявил о поиске вариантов переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ищет варианты решения конфликта в Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но в том числе находится в поиске других вариантов переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровне. Его слова приводит РИА Новости.