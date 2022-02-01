Эрдоган увидел плохой знак в конфликте между Россией и Украиной

«Мы не хотим такой войны между Россией и Украиной, о которой все время говорят. Это плохой знак для региона. Мы как страна НАТО не хотим этого, мы этого не приемлем», — подчеркнул Эрдоган, добавив, что проблема Турции заключается в необходимости решить ситуацию между Киевом и Москвой.