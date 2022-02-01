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20 минут назад

Дубай изменил правила въезда

Власти Дубая сократили срок действия ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Изменение вступит в силу 3 февраля, оно коснется туристов из ряда стран, в том числе из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ со ссылкой на рассылку авиакомпаний Emirates и flydubai.

Дубай изменил правила въезда
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ПЦР-тест необходимо предоставлять на английском или арабском языке.

В Space Travel эту информацию также подтвердили, отметив, что ряд авиаперевозчиков и ранее требовали результаты анализа, сделанные за 48 часов до вылета.

В АТОР добавили, что остальные правила въезда в Дубай не изменились — по прибытии туристы должны повторно пройти бесплатное тестирование и уйти на самоизоляцию до получения результатов. Детям в возрасте до 12 лет предъявлять ПЦР-тесты не нужно.

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