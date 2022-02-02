Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о том, что Вашингтон проигнорировал важнейшие для Москвы пункты в предложениях по гарантиям безопасности в Европе. Томас-Гринфилд заявила, что стороны все равно продолжают дискуссии по ряду вопросов. Ее слова прозвучали в эфире телеканала MCNBC.
Постпред США не согласилась с тем, что такие слова Путина стоит считать угрозой: как отметил интервьюер в своем вопросе, российский политик «проигнорировал предложения по контролю вооружений».
«Думаю, это знак того, что дискуссии между нами продолжаются. Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от представителей России, что они делают на Украине. Совет призвал их решать проблемы дипломатическим путем», — заявила она.
Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон продолжит отстаивать позицию Киева и требовать, чтобы Москва отвела более 100 тысяч войск от границ. При этом российские власти такую информацию опровергают.
Путин впервые высказался об ответе Вашингтона на направленные ему ранее Москвой предложения по гарантиям безопасности на пресс-конференции по итогам встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля. По словам главы государства, в Кремле не заметили, чтобы США попытались учесть три ключевых требования, которые ранее были озвучены Россией в ее инициативе. В частности, речь идет об отказе НАТО от дальнейшего расширения, неразмещении ударных систем альянса вблизи российских границ и возврате военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.