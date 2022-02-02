Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова российского президента Владимира Путина о том, что Вашингтон проигнорировал важнейшие для Москвы пункты в предложениях по гарантиям безопасности в Европе. Томас-Гринфилд заявила, что стороны все равно продолжают дискуссии по ряду вопросов. Ее слова прозвучали в эфире телеканала MCNBC.

Постпред США не согласилась с тем, что такие слова Путина стоит считать угрозой: как отметил интервьюер в своем вопросе, российский политик «проигнорировал предложения по контролю вооружений».

«Думаю, это знак того, что дискуссии между нами продолжаются. Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от представителей России, что они делают на Украине. Совет призвал их решать проблемы дипломатическим путем», — заявила она.

Томас-Гринфилд добавила, что Вашингтон продолжит отстаивать позицию Киева и требовать, чтобы Москва отвела более 100 тысяч войск от границ. При этом российские власти такую информацию опровергают.