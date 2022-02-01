Суд в Норвегии принял решение по УДО Брейвика

Суд Норвегии отказал террористу Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает местная телекомпания NRK.

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«Суд Телемарка отказал Андерсу Брейвику в его просьбе об освобождении. Решение было единогласным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Брейвик уже провел в заключении половину назначенного ему срока и теоретически имел право на УДО, но психиатр, выступавшая в суде, заключила, что он все еще опасен для общества.

«Подсудимый выглядел лишенным сочувствия и сострадания к жертвам террора. Он устно выразил скорбь по пострадавшим. Но в то же время он защищал и, возможно, считал законными свои действия, утверждая, что большинство пострадавших на Утейе были не детьми, а людьми, занимающими "руководящие должности". И это несмотря на то, что он должен был знать, что среди убитых были дети в возрасте 14 лет», — указано в решении суда.

В инстанции пришли к выводу, что риск применения насилия со стороны подсудимого так же реален сегодня, как и при вынесении приговора о заключении под стражу в августе 2012 года, а его устные заверения ничего не стоят.

Брейвик отбывает срок в тюрьме за теракты, совершенные в 2011 году. В них погибли 77 человек. Брейвик взорвал бомбу в центре Осло и расстрелял сотрудников и гостей молодежного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утейя. Большинство из 77 его жертв были подростками — самым молодым из них было всего по 14 лет. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы с условием возможности неоднократного продления срока лишения свободы.