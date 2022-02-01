Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал собеседника как можно скорее приступить к деэскалации ситуации с Украиной , а также отвести войска и технику от границ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Госдепартамента по итогам переговоров.

При этом российские политики и дипломаты настаивают, что западные страны так и не предоставили доказательств того, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. Между тем российская сторона обеспокоена тем, что страны Запада в случае провокаций Киева в отношении ДНР и ЛНР могут обвинить в этом Москву. Как подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя, Россия и мысли не допускает о возможности вторжения на Украину, а высказывания об этом, распространяемые на Западе, назвал фантазиями.