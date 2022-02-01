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Зачем Зеленский усилил армию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увеличение численности армии страны на 100 тысяч человек. Об этом он сообщил во вторник, 1 февраля, во время своего выступления на открытии новой сессии Верховной рады Украины, подчеркнув, что сделал это не потому, что скоро начнется война.

Россия и США вступили в острейшую перепалку на заседании ООН

В ходе заседания Организации объединенных наций (ООН) Россия и США вступили в острейшую политическую перепалку из-за ситуации на Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Минтруд решил судьбу удаленки

Министерство труда РФ порекомендовало российским работодателям перевести максимум сотрудников на удаленку. В министерстве подчеркнули, что такая мера необходима из-за роста заболеваемости коронавирусом.

FT: санкции ЕС и США ударят по банковской системе России

США и ЕС планируют «нанести удар в самое сердце российской банковской системы» в случае эскалации украинского кризиса, сообщает Financial Times. Газета отмечает, что предлагаемые санкции направлены на то, чтобы «во многом исключить Москву из международной финансовой системы».

Песков прокомментировал обвинения в адрес Кадырова

В Кремле не видят никакой необходимости следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Курс доллара установил новый рекорд с начала года

В ходе торгов сегодня, 1 февраля, курс доллара опустился ниже 77 рублей. Курс евро опускается ниже 87, об этом свидетельствуют данные Московской Биржи. На прошлой неделе курс доллара поднимался до 80 рублей, а курс евро превышал 90.

Петербуржец упал с 18-го этажа на девочку

Мужчина 46 лет упал с балкона 18 этажа на 10-летнюю девочку в Приморском районе. Он погиб. Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги.

Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище

Актера похоронили на семейном участке рядом с супругой Ниной, с которой они прожили вместе почти 60 лет. Ее не стало в 2012 году. Церемония прощания с Куравлевым прошла в Центральной клинической больнице в закрытом формате. Проститься с актером пришли его близкие и коллеги.

Россия обвалила европейские цены на газ

Стоимость газа в Европе в ходе торгов во вторник, 1 февраля, упала ниже $900 за 1 тысячу кубометров. Согласно данным биржи ICE, стоимость мартовского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах опустилась на 11,5% и составила $880,65 за 1 тысячу кубометров.

В Кремле объяснили, почему США солгали о переговорах с Россией