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33 минуты назад

«Выиграет только Вашингтон»: Европейцы испугались последствий введения санкций против России

США буквально «призывают» российское вторжение на Украину, которое будет выгодно только Вашингтону. Об этом пишет хорватское издание Advance. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

Издание отмечает, что война в Европе выгодна США – в таком случае Вашингтон может ввести максимально жесткие санкции и убедить Евросоюз изолировать Россию. Однако эти меры навредят также и ЕС и помешают укреплению «нового миропорядка», к которому призывает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа просто поняла, что в данный момент американская "забота" ей больше мешает, чем помогает», - отмечает автор статьи.

Он подчеркивает, что Европа находится в неопределенном положении и не может решить – быть союзницей или соперницей Вашингтона.

«Вопрос энергоносителей сейчас станет ключевым. Ведь что будет если начнется война в Европе, и Россия закрутит вентили?» - поинтересовался автор.

Он отметил, что США ищут способы заменить Россию на энергетическом рынке Европы, но американского топлива может не хватить европейцам.

«Если начнется конфликт, и если Россия подвергнется новым жестким санкциям, то Европа может промерзнуть. Подобное развитие событий негативно для всех», - резюмирует издание.

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