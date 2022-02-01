США буквально «призывают» российское вторжение на Украину, которое будет выгодно только Вашингтону. Об этом пишет хорватское издание Advance. Перевод статьи публикует «ИноСМИ».

Издание отмечает, что война в Европе выгодна США – в таком случае Вашингтон может ввести максимально жесткие санкции и убедить Евросоюз изолировать Россию. Однако эти меры навредят также и ЕС и помешают укреплению «нового миропорядка», к которому призывает президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа просто поняла, что в данный момент американская "забота" ей больше мешает, чем помогает», - отмечает автор статьи.

Он подчеркивает, что Европа находится в неопределенном положении и не может решить – быть союзницей или соперницей Вашингтона.

«Вопрос энергоносителей сейчас станет ключевым. Ведь что будет если начнется война в Европе, и Россия закрутит вентили?» - поинтересовался автор.

Он отметил, что США ищут способы заменить Россию на энергетическом рынке Европы, но американского топлива может не хватить европейцам.