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23 минуты назад

Роман Протасевич назвал политическую ошибку Тихановской

Бывший главред оппозиционного elegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал политическую ошибку бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По его словам, Тихановская была символом протестного движения в стране, но не смогла стать его лидером. Слова Протасевича передает Znak.

Протасевич назвал политическую ошибку Тихановской
Фото:  Сергей Гриц / AP Сергей Гриц / AP

«Тихановская была символом всей движухи, попытки революции, но Тихановская так и не стала лидером», — заявил Протасевич. Он добавил, что бывший кандидат в президенты не является лидером оппозиции и на сегодняшний день.

Роман Протасевич освободился из-под стражи 24 января и устроился работать в провластную белорусскую организацию «Системная правозащита». Он также заявлял об отсутствии альтернатив Александру Лукашенко на посту президента.

Протасевича задержали в Белоруссии 23 мая 2021 года. Рейс авиакомпании Ryanair по маршруту Афины — Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор NEXTA, посадили в Минске по указания белорусского диспетчера. С тех пор Протасевич был в заключении, иногда общаясь с матерью через Telegram. Она рассказывала, что в ответ на те вопросы, на которые Роману запретили отвечать, он молчал.

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