Протасевич назвал политическую ошибку Тихановской

Бывший главред оппозиционного elegram-канала NEXTA Роман Протасевич назвал политическую ошибку бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской . По его словам, Тихановская была символом протестного движения в стране, но не смогла стать его лидером. Слова Протасевича передает Znak.

«Тихановская была символом всей движухи, попытки революции, но Тихановская так и не стала лидером», — заявил Протасевич. Он добавил, что бывший кандидат в президенты не является лидером оппозиции и на сегодняшний день.

Протасевича задержали в Белоруссии 23 мая 2021 года. Рейс авиакомпании Ryanair по маршруту Афины — Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор NEXTA, посадили в Минске по указания белорусского диспетчера. С тех пор Протасевич был в заключении, иногда общаясь с матерью через Telegram. Она рассказывала, что в ответ на те вопросы, на которые Роману запретили отвечать, он молчал.