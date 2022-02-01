Демонстративно порвавший российский паспорт блогер объяснился

Молодой человек заявил, что паспорт принадлежал его знакомому и был недействителен. Идея порвать документ на камеру тоже была не его. По словам Хакимова, друг попросил его уничтожить паспорт, чтобы «никто не мог им воспользоваться». Публикацию видео в TikTok начинающий артист объяснил молодостью.