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18 минут назад

Демонстративно порвавший российский паспорт блогер объяснился

Таджикский рэпер Мехрон Хакимов, выступающий под псевдонимом HAKO.M, порвал российский паспорт в эфире TikTok.

Видео было опубликовано около месяца назад, после жалоб Хакимов его удалил.

1 февраля в аккаунте музыканта появилось видео с извинениями «всему российскому народу» за порванный паспорт гражданина РФ.

Таджикский блогер извинился за скандальную фотосессию возле Кремля

Молодой человек заявил, что паспорт принадлежал его знакомому и был недействителен. Идея порвать документ на камеру тоже была не его. По словам Хакимова, друг попросил его уничтожить паспорт, чтобы «никто не мог им воспользоваться». Публикацию видео в TikTok начинающий артист объяснил молодостью.

«Очень искренне извиняюсь перед всем российским народом. Такого больше никогда не повторится», - пообещал Хакимов.

Напомним, что умышленная порча паспорта гражданина РФ или утрата документа по небрежности влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.

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