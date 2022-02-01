На Украине рассказали о злости Зеленского на США

Президент Украины Владимир Зеленский злится на американских партнеров, которые регулярно заявляют об угрозе «российского вторжения» в страну. Об этом в эфире UkrLife заявил бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

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Последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске эскалации ситуации и возможном «вторжении» России на Украину. В Москве уже не раз отвергали обвинения и отмечали, что такие заявления используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.

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В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам, в котором призвал их не паниковать из-за сообщений о возможной эскалации в Донбассе. Он заявил, что «риски существуют с 2014 года, они не стали больше, но больше стал ажиотаж вокруг них». Также глава Украины констатировал, что из-за паники на границе из страны было выведено порядка $12,5 млрд, а курс нацвалюты к доллару максимально ослаб за последние четыре года.

«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята. Задолбали со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создание ударных группировок и не видит подготовки к непосредственному переходу к наступлению»», - заявил Арестович.

Он также подчеркнул, что сейчас «самый критический момент» в истории Украины, так как перед ней стоит вопрос об истинной независимости и в первую очередь от западных партнеров.

«Они используют нас как инструмент. Инструмент давления на Россию, чтобы договориться с ней по Китаю, по тому же, или по другой безопасности на более выгодных для себя условиях. Проблема в том, что это все за нас счет», - заметил он.

17 декабря прошлого года МИД РФ опубликовал российские проекты соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток, в том числе отказ от принятия в его состав Украины, а также введение ограничений на размещение наступательных вооружений.