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55 минут назад

В Британии раскрыли новые сроки беседы Джонсона с Путиным

Британский премьер Борис Джонсон рассчитывает провести с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя главы британского правительства.

В Британии раскрыли новые сроки беседы Джонсона с Путиным
Фото: ReutersReuters

Телефонный разговор был ранее запланирован на 31 января, но не состоялся, так как Джонсон несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками в его резиденции в 2020-2021 годах в разгар ограничений из-за COVID-19.

На Даунинг-стрит рассчитывают, что телефонный разговор может состояться во второй половине дня 2 февраля.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на 2 февраля такой разговор не запланирован. Он отметил, что Москва не анонсировала телефонный разговор Путина с британским премьером, тем не менее, Песков не исключил, что какие-то сроки будут согласованы.

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