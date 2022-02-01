В Британии раскрыли новые сроки беседы Джонсона с Путиным

Британский премьер Борис Джонсон рассчитывает провести с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя главы британского правительства.
Телефонный разговор был ранее запланирован на 31 января, но не состоялся, так как Джонсон несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками в его резиденции в 2020-2021 годах в разгар ограничений из-за COVID-19.
На Даунинг-стрит рассчитывают, что телефонный разговор может состояться во второй половине дня 2 февраля.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на 2 февраля такой разговор не запланирован. Он отметил, что Москва не анонсировала телефонный разговор Путина с британским премьером, тем не менее, Песков не исключил, что какие-то сроки будут согласованы.