В Британии раскрыли новые сроки беседы Джонсона с Путиным

Британский премьер Борис Джонсон рассчитывает провести с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя главы британского правительства.

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Телефонный разговор был ранее запланирован на 31 января, но не состоялся, так как Джонсон несколько часов отвечал в парламенте на вопросы депутатов по поводу скандала с вечеринками в его резиденции в 2020-2021 годах в разгар ограничений из-за COVID-19.

На Даунинг-стрит рассчитывают, что телефонный разговор может состояться во второй половине дня 2 февраля.