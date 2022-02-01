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18 минут назад

Канадские дальнобойщики-антиваксеры заблокировали границу с США

Дальнобойщики и активисты так называемого «Конвоя свободы» продолжают блокировать пограничный переход в США на юге канадской провинции Альберта, сообщает CNN. Они выступают против коронавирусных ограничений и обязательной вакцинации.

Канадские дальнобойщики-антиваксеры заблокировали границу с США
Фото: ReutersReuters

Дальнобойщики устроили протест на границе в знак солидарности со своими коллегами в Оттаве. В субботу, 29 января, водители грузовиков прибыли в Оттаву и присоединились к тысячам противников ограничительных мер.

Акция «Конвой свободы» началась 23 января в Ванкувере. Ее участники двинулись в Оттаву, расположенную в 4400 километрах, по пути к ним присоединялись все новые участники.

Дальнобойщики устроили протест на фоне требования об обязательной вакцинации для пересечения границы Канады с США. От непривитых водителей требуют ПЦР-тесты и 14-дневный карантин.

Пограничный переход, расположенный в одной из деревень на юге Альберты, - один из самых загруженных в стране. CNN называет его «главной коммерческой артерией для цепочек поставок между США и Канадой».

Водители, не участвующие в протестах, оказались заложниками ситуации, отмечает CBC. В результате «непрерывных переговоров» между полицией и дальнобойщиками некоторым водителям разрешили пересечь границу.

«Некоторые из этих парней застряли здесь на три дня, без доступа к душу, еде и вдали от своих семей», - рассказал капрал канадской конной полиции Кертис Питерс.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поведение некоторых протестующих, обвинил их в вандализме и заявил, что им не удастся запугать остальных канадцев. Власти отметили, что на акциях протеста были замечены вывески и флаги с нацистскими изображениями, а также символика, принадлежащая группам с экстремистскими взглядами.

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