Украина объединится с двумя странами для усиления безопасности

Украина, Польша и Великобритания хотят создать новый альянс с целью усиления безопасности в регионе. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
«Надеемся реализовать новый формат сотрудничества между Британией, Польшей и Украиной. Следует подписать трехсторонний документ об усилении региональной безопасности», — передает ТАСС слова Шмыгаля.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил идею о создании нового сотрудничества. Все необходимые документы должны подписать 1 февраля, во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. В правительстве Украины отметили, что новый союз будет эффективен против «российской угрозы». В МИД Украины сообщили, что подписание союзных документов перенесено на неопределенный срок.
Ранее Зеленский призвал увеличить армию Украины до 100 тысяч человек для усиления безопасности страны. Евросоюз также перевел Украине 600 млн евро финансовой помощи, пишет RT. США поставили на Украину новую партию оружия, сообщает «Национальная служба новостей».