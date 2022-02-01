Украина объединится с двумя странами для усиления безопасности

Украина , Польша и Великобритания хотят создать новый альянс с целью усиления безопасности в регионе. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил идею о создании нового сотрудничества. Все необходимые документы должны подписать 1 февраля, во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого. В правительстве Украины отметили, что новый союз будет эффективен против «российской угрозы». В МИД Украины сообщили, что подписание союзных документов перенесено на неопределенный срок.