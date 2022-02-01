Гражданам РФ в Донбассе предложили "убраться в Россию"

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов предложил гражданам России, проживающим на территории непризнанных Донецкой и Луганской народных республик "собрать свои вализы и убраться в Россию". Об этом сообщает Telegram-канал "Донбасс решает".

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При этом, уточняется, что Данилов сам является уроженцем Луганской области.

Ранее глава СНБО назвал минские соглашения невыполнимы и ведущими к уничтожению страны.

"Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны" - сказал он.

Данилов также отметил, что Запад не должен принуждать Украину к исполнению соглашений, поскольку это может привести к нестабильности в стране. Он утверждает, что необходимо начать переговоры о заключении нового документа.

Кроме того, секретарь СНБО выразил сожаление по поводу решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады отозвать часть дипломатов из Киева, подчеркнув, что власти Украины сочли этот шаг «неприятным».