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32 минуты назад

WP: Россия и США вступили в острейшую перепалку на заседании ООН

В ходе заседания Организации объединенных наций (ООН) Россия и США вступили в острейшую политическую перепалку из-за ситуации на Украине. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

«Россия и Соединенные Штаты столкнулись лицом к лицу в ООН в понедельник из-за ситуации на Украине. Каждый обвинял другого во лжи о своих намерениях и разжигании паники и истерии в своих интересах. Словесная конфронтация, одна из самых острых за последние годы на международном форуме, изобиловала историческими отсылками о Второй Мировой войне», — пишет Washington Post.

Россия ответила США на предложения по безопасности

В ходе заседания ООН постоянный представитель России Василий Небензя покинул зал перед выступлением делегации из Украины. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожала начать войну. Российская делегация в ответ заявила, что США намерено распространяют истерию вокруг Украины, пишет агентство Nation News. Небезня назвал заявление о возможном нападении на Украину провокацией, сообщает «Национальная служба новостей».

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