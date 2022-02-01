«Россия и Соединенные Штаты столкнулись лицом к лицу в ООН в понедельник из-за ситуации на Украине. Каждый обвинял другого во лжи о своих намерениях и разжигании паники и истерии в своих интересах. Словесная конфронтация, одна из самых острых за последние годы на международном форуме, изобиловала историческими отсылками о Второй Мировой войне», — пишет Washington Post.