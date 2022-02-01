Премьер Польши назвал украинцев дешевой рабочей силой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не считает проблемой приток украинских беженцев в случае начала войны и рассматривает их как «дешевую рабочую силу». Слова Моравецкого приводит издание «Взгляд».

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Накануне рабочего визита в Киев Матеуш Моравецкий подчеркнул в интервью, что в Польше «из года в год потребуется еще больше рук».

«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников. Постоянные заверения в поддержке суверенитета Украины – это, конечно, хорошо, но дешевая рабочая сила никогда не помешает», - пояснил премьер.

Он также заверил, что в Польше не рассматривают возможный наплыв беженцев из Украины как угрозу.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске эскалации ситуации и возможном «вторжении» России на Украину.