«Мы давно готовились к этой ситуации, это было анонсировано. Мы, как и обещали, свои поставки переориентировали. За счет более длинного (логистического) плеча в Российской Федерации наши производители немного потеряли маржинальность, но она будет компенсирована ростом мировых цен. По сути, мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы», – цитирует его РИА «Новости».