НАТО на троих: «Глобальная Британия» захватит Донбасс

«Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной. На такой шаг официальный Лондон готов пойти из-за угрозы российской агрессии на украинской территории. Об этом во время выступления в Институте Лоуи сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Инициатива создания альянса принадлежит именно Лондону».

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«Борис Джонсон и Матеуш Моравецкий едут в Киев. Ожидается, что они объявят о трехстороннем союзе с Киевом. Новый военно-политический альянс с участием Великобритании, Украины и Польши может появиться уже на этой неделе. Для противодействия угрозам со стороны России создается так называемый трехсторонний альянс».

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С такими анонсами вышли статьи в ряде зарубежных изданий, что наводит на мысль, что США ведут двойную игру. На фоне мутных обещаний не размещать на Украине натовские ракеты и базы, Вашингтон делегировал эту идею самым преданным союзникам - Лондону и Варшаве.

По инсайдерским данным, стороны заканчивают финализировать детали сделки.

«Сначала планировали, что о договоренности объявят 31 января во время визита на Украину министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Но ситуация меняется и возможен другой формат объявления», - пишут британцы.

Также некие неназванные источники сообщили, что Зеленский ждет в гости Джонсона и Моравецкого 1 февраля.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко попытался прояснить ситуацию. По его словам, это "не совсем НАТО на троих… Но это, действительно, попытка найти друзей, партнеров и помощь в этот критический момент».

Похоже, с друзьями у Киева плоховато, если Пристайко говорит о поиске таковых. Вряд ли речь идет об оговорке, поскольку «планируемое нападение Путина на незалежную» показало, кто есть кто. Янки прямо заявили, что воевать с Россией не будут, да и поляки, говоря о солидарности с украинцами, обсуждали на заседании Совета нацбезопасности вопрос, как закрыть границу и не пустить в страну беженцев, если вторжение все-таки начнется.

В этом плане любопытна роль англичан. Если раньше Киев только и говорил о помощи Вашингтона, то сейчас все чаще СМИ «незалежной» пишут о Лондоне, как о первом союзнике.

К примеру, киевская «Европейская правда» пишет, что за этой дружбой стоят, во-первых, соглашение о стратегическом партнерстве.

Во-вторых, договоренности на два миллиарда долларов.

В-третьих, строительство кораблей и морских баз.

В-четвертых, недавние и явно не последние поставки оружия, в том числе противотанковые.

Эксперты в «незалежной» отметили, что англичан, поляков и украинцев объединяют еще и сильные обиды на Германию и Францию. В частности, жовто-синій политолог Александр Краев подчеркнул: «У трех стран есть вопрос и определенные претензии к Брюсселю».

По большому счету, «джентльмены хлопнули дверью в Евросоюзе из-за постоянных склок с бюргерами и мсье». При всей своей патологической русофобии Даунинг-стрит имеет не меньший зуб на Канцлерамт и Елисеевский дворец. Поскольку Украина – «це Європа», англичане с огромным удовольствием будут гадить на заднем дворе Старого Света, провоцируя Россию на защиту Донбасса и тем самым пугая жителей Германии и Франции до колик в животе.

Ну, а для поляков «хороший немец - это тот немец, который всю жизнь будет платить им репарации». Если он отказывается, значит – «фашист недобитый». Кстати, такая схема худо-бедно работает, пусть и не прямо: Берлин является главным инвестором Варшавы. Но пшекам мало, вот они и рвутся в бой.

Что касается бандеровцев, что позиция ФРГ по «Северному потоку-2» воспринимается Украиной, как чистой воды предательство. Об этом писано-переписано, и нет нужды повторяться. Скажем лишь, что хотелки Киева таковы: весь «агрессорский» газ должен идти через «незалежную» по бешеным тарифам.

Опять-таки в НАТО есть стойкие противники вступления Украины в Североатлантический альянс. Да, янки в принципе могут наклонить тех же немцев, но вся фишка в том, что у американских президентов слишком узкое временное окно для решения данного вопроса.

Едва очередной глава Белого дома войдет в курс дела и сформирует команду, ему уже пора начинать новую избирательную кампанию. Между тем, Германия считается в Америке «крепким орешком, о который можно и зубы сломать».

«Поэтому такой союз трех может выступить своеобразной Малой Антантой, как это было в начале XX века, когда Центральная и Восточная Европа создали малый блок и разделяли цели большой Антанты», - цитируют поляки британские СМИ.

Что особенно интересно, так это то, что дипломат Пристайко, вероятно, не без подколки или по простоте душевной, пояснил, что трехсторонний союз создается, прежде всего, англичанами в рамках их новой, то бишь возрожденной стратегии “Глобальная Британия”. Дескать, США потихоньку концентрируются на Китае, как на геополитическом конкуренте №1, вот и передали Лондону, видимо, на время часть своих гегемонических хотелок.

«После выхода из ЕС…Они (англичане) видят свой интерес, им нужен такой друг, как Украина. Типичная аналогия - это серьезные отношения между Польшей и Британией. Украина в глазах британцев - это мощное государство на другой стороне европейского континента», - сказал посол Украины в Великобритании.

Значит, у поляков не очень-то спрашивали про их желания в вопросе участия в “НАТО на троих”. Джонсон позвонил Моравецкому и сказал: «Надо, Матуш, надо…».

Впрочем, не все так однозначно, как пояснил анонимный источник в офисе президента Зеленского. По его информации, «эта опция серьезно прорабатывается, но переговоры продолжаются, мы уточняем детали».

Понятно, что британцы воевать с русскими из-за украинцев не будут. Можно не сомневаться, “джентльмены” повторят 1939 год. Да и русская «ответка» из-за вторжения ВСУ, разбавленных парой сотен английских солдат, на Донбасс им не грозит, в том числе из-за нашей пятой колонны, имеющей активы в Лондонграде. А вот втянуть в войну поляков (дескать, им же близко) англичане очень бы хотели. Они рядом, значит, им сам бог велел сражаться с москалями.

Пшеки же, при всей своей хамоватости, далеко не дураки. На уже упомянутом выше созыве Совета нацбезопасности Польши наблюдался политический консенсус в вопросе о неучастии в вооруженном конфликте против России. Причем при любом развитии ситуации. «Собственная безопасность превыше всего», - отметил Моравецкий. Все остальное - вторично.

По оценке замдиректора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, “ось Лондон-Варшава-Киев” может дать полякам шанс “реабилитироваться” в глазах Брюсселя после известного скандала вокруг верховенства национального права над евросоюзным. Напомним, Польша осталась единственной страной в ЕС, которая так и не признала приоритет юрисдикции евробюрократии над своими законами.

Да, вообще, почему бы не создать маленькую Антанту против России для защиты Украины, если Москва не собирается нападать. В то же время активизацию англичан в “незалежной” можно расценивать как опасный сигнал. Лондон, чей авторитет в мире, и особенно в ЕС, сильно упал, готов на любые гадости, лишь бы опять стать “Глобальной Британией”.