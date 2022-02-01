Советника кандидата в президенты Франции обвинили в изнасиловании юноши

Старшего советника кандидата в президенты Франции Эрика Земмура Оливье Убеду обвинили в изнасиловании 18-летнего юноши. Как уточняет France Info, потерпевший сообщил о произошедшем в декабре 2021 года.

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Согласно источнику телеканала, 18-летний потерпевший обратился в правоохранительные органы в декабре. Прокуратура инициировала расследование. Сотрудники ведомства провели несколько слушаний с участием свидетелей.

По данным BMFTV, Убеда проявил интерес к юноше, который работал в его команде в рамках избирательной кампании в качестве стажера. Утверждается, что советник Земмура совершал в его отношении насильственные действия с весны по осень 2021 года.

Убеда, который в прошлом принимал участие в планировании президентской кампании экс-главы государства Николя Саркози, все выдвинутые обвинения отверг. В своем Twitter-аккаунте он назвал их «клеветническим доносом».