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18 минут назад

Советника кандидата в президенты Франции обвинили в изнасиловании юноши

Старшего советника кандидата в президенты Франции Эрика Земмура Оливье Убеду обвинили в изнасиловании 18-летнего юноши. Как уточняет France Info, потерпевший сообщил о произошедшем в декабре 2021 года.

Советника кандидата в президенты Франции обвинили в изнасиловании юноши
Фото: ReutersReuters

Согласно источнику телеканала, 18-летний потерпевший обратился в правоохранительные органы в декабре. Прокуратура инициировала расследование. Сотрудники ведомства провели несколько слушаний с участием свидетелей.

По данным BMFTV, Убеда проявил интерес к юноше, который работал в его команде в рамках избирательной кампании в качестве стажера. Утверждается, что советник Земмура совершал в его отношении насильственные действия с весны по осень 2021 года.

Убеда, который в прошлом принимал участие в планировании президентской кампании экс-главы государства Николя Саркози, все выдвинутые обвинения отверг. В своем Twitter-аккаунте он назвал их «клеветническим доносом».

В отдельном посте он подчеркнул, что история с изнасилованием — очередное злоключение, которое произошло с ним после того, как он присоединился к команде Земмура. Ранее его жена Анн Годен-Убеда лишилась занимаемой должности. «Вы обвиняетесь в изнасиловании... и все. Сценарий хорошо прописан. Он не основан ни на чем реальном. СМИ любят такое», — написал он, задавшись вопросом, кто будет следующим.

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