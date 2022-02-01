На Западе обвинили Путина в отсутствии контактов с инопланетянами

Инопланетные цивилизации отказываются вступать в контакт с землянами из-за «военных угроз» президента России Владимира Путина Украине. Об этом со ссылкой на эксперта Ника Поупа пишет Daily Star.

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По мнению Поупа, который, по данным издания, исследовал ранее проблему НЛО для Минобороны Великобритании, инопланетяне, внимательно следящие за Землей, будут расценивать ситуацию вокруг Украины и «бряцанье оружием» со стороны России как «примитивное поведение».

«Высокоразвитые инопланетяне, вероятно, рассматривают войну как нечто, чем занимаются только примитивные цивилизации. Поэтому ситуация на Украине означает, что мы вряд ли получим приглашение присоединиться к Галактической Федерации», - уверен эксперт.

В ноябре США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. Последние месяцы западные СМИ и официальные лица регулярно сообщают о риске эскалации ситуации и возможном «вторжении» России на Украину.