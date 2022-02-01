В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
26 минут назад

Очередной скандал в Раде: депутаты устроили "парад флагов"

На Украине депутаты Верховной Рады из разных фракций вышли к трибуне парламента с государственными флагами западных стран, в частности США, Великобритании и Канады. Они выступили с заявлениями, в которых поблагодарили западных партнеров Киева за поддержку Украины на фоне "военной угрозы РФ", сообщает РИА Новости.

Очередной скандал в Раде: депутаты устроили "парад флагов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по видео заседания, фрагменты которого появились в Сети, первым слово взял член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь.

"Уважаемые друзья! Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить каждую страну, которая в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне. А главное, помогает нашему государству оружием для того, чтобы оккупант знал — мы будем встречать его в каждом селе, каждом районе и каждом городе", – заявил он.

Вместе с тем народные депутаты поблагодарили "каждого президента, каждого руководителя правительства, каждого гражданина тех стран, которые выразили поддержку и поддержали, стали бок о бок с нашим народом".

При этом спикер Рады Руслан Стефанчук сделал замечание нескольким депутатам, выступившим с трибуны парламента на английском языке и попросил их использовать в таких случаях только государственный язык.

"Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут", - сказал он.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители