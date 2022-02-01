Очередной скандал в Раде: депутаты устроили "парад флагов"

"Уважаемые друзья! Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить каждую страну, которая в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне. А главное, помогает нашему государству оружием для того, чтобы оккупант знал — мы будем встречать его в каждом селе, каждом районе и каждом городе", – заявил он.