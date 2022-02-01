Очередной скандал в Раде: депутаты устроили "парад флагов"

На Украине депутаты Верховной Рады из разных фракций вышли к трибуне парламента с государственными флагами западных стран, в частности США, Великобритании и Канады. Они выступили с заявлениями, в которых поблагодарили западных партнеров Киева за поддержку Украины на фоне "военной угрозы РФ", сообщает РИА Новости.
Судя по видео заседания, фрагменты которого появились в Сети, первым слово взял член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь.
"Уважаемые друзья! Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить каждую страну, которая в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне. А главное, помогает нашему государству оружием для того, чтобы оккупант знал — мы будем встречать его в каждом селе, каждом районе и каждом городе", – заявил он.
Вместе с тем народные депутаты поблагодарили "каждого президента, каждого руководителя правительства, каждого гражданина тех стран, которые выразили поддержку и поддержали, стали бок о бок с нашим народом".
При этом спикер Рады Руслан Стефанчук сделал замечание нескольким депутатам, выступившим с трибуны парламента на английском языке и попросил их использовать в таких случаях только государственный язык.
"Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим, для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут", - сказал он.