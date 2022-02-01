Дания отменила коронавирусные ограничения

Дания с сегодняшнего дня отменяет последние ограничения против COVID-19 и станет первой страной в Евросоюзе, где коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием. Об этом пишет ТАСС.

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По мнению властей Дании, коронавирус «не вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций».

С 1 февраля в Дании необязательно носить маски в общественных местах, за исключением больниц и домов престарелых, а также предъявлять COVID-паспорта для поезда в поездах.

Сняты ограничения и на работу баров и ресторанов, снова открываются ночные клубы, отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий. Также Дания отказывается от требования обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.

При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону, пишет «Интерфакс».

80,8% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 60,6% уже получили бустерную дозу. 31 января в стране было зафиксировано около 29 084 новых случаев коронавируса, однако в отделениях интенсивной терапии проходят сейчас лечение всего 32 человека.