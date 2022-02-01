Дания отменила коронавирусные ограничения

Дания с сегодняшнего дня отменяет последние ограничения против COVID-19 и станет первой страной в Евросоюзе, где коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием. Об этом пишет ТАСС.
По мнению властей Дании, коронавирус «не вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций».
С 1 февраля в Дании необязательно носить маски в общественных местах, за исключением больниц и домов престарелых, а также предъявлять COVID-паспорта для поезда в поездах.
Сняты ограничения и на работу баров и ресторанов, снова открываются ночные клубы, отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий. Также Дания отказывается от требования обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.
При этом сохранятся некоторые ограничения для прибывающих в страну, в частности, для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону, пишет «Интерфакс».
80,8% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 60,6% уже получили бустерную дозу. 31 января в стране было зафиксировано около 29 084 новых случаев коронавируса, однако в отделениях интенсивной терапии проходят сейчас лечение всего 32 человека.
Ранее в Европе и в России распространился новый штамм коронавируса «омикрон». Главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко констатировал, что вызванный омикрон-штаммом коронавирус протекает быстрее, поражает меньше легочной ткани и, как следствие, вызывает меньше пневмоний. При этом, по его словам, сопровождающая заболевание высокая температура может быть опасна для пациентов старше 60 лет, больных с морбидным ожирением и с сопутствующей патологией.