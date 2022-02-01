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40 минут назад

Непривитых от COVID итальянцев начали штрафовать на 100 евро

С 1 февраля в Италии вступает в силу правило, согласно которому людей старше 50 лет начнут штрафовать на 100 евро (8,6 тыс. рублей) за отсутствие прививки от коронавируса. Об этом сообщает Today.it.

Непривитых от COVID итальянцев начали штрафовать на 100 евро
Фото: ReutersReuters

По данным издания, единовременные штрафы могут получить более 1,5 млн жителей страны.

Today отмечает, что штрафы итальянцам придут не сразу: начиная с 1 февраля в течение 180 дней Минздрав страны будет составлять список непривитых жителей старше 50 лет.

После того, как список будет сформирован, его получат налоговики. Они направят людям из списка письма с уведомлениями о штрафе. После этого у получателя будет десять дней на то, чтобы опротестовать письмо или предоставить ответ на него (к примеру, сообщить, что он уже привился или не вакцинируется по состоянию здоровья).

Штрафы не грозят непривитым людям, которые имеют медицинский отвод.

Решение о штрафах для непривитых людей в возрасте ранее приняли в Греции. К 16 января все греки старше 60 лет должны были получить первую дозу вакцины или хотя бы записаться на прививку. В противном случае им грозит ежемесячный (а не единовременный, как в Италии) штраф в сто евро, который будет автоматически взыматься налоговой. Доходы от штрафов пойдут на финансирование государственных больниц.

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